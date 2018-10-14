Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Главный тренер "Мордовии": удача была на нашей стороне

Главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин прокомментировал ничью с "Химками" в ФНЛ.

"Первый тайм для нас оказался худшим в нынешнем первенстве, команда очень тяжело входила в игру. Это были отвратительные 45 минут. Мало движений с нашей стороны, слабый контроль мяча… И уже в самом начале встречи позволили сопернику открыть счет. Потом этот необязательный пенальти… Слава Богу, что он не был реализован. А в перерыве внесли коррективы, сделали несколько замен. И второй тайм провели значительно качественнее и в плане контроля мяча, и выхода из обороны в атаку. Хороший гол забили, могли отличиться еще… В итоге, ничья. Считаю, что удача была на нашей стороне. Мы спасли игру", - цитирует Мустафина stolica-s.su.
Теги: Мустафин Мордовия Химки
Сегодня, 16:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.