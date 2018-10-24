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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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18:36
Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании (5)
Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании (5)
16:50
Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! (8)
Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! (8)
16:39
Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать (5)
Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать (5)
16:06
Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера (1)
Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера (1)
14:46
Бенедикт Хеведес стал отцом (2)
Бенедикт Хеведес стал отцом (2)
"Зенит-2" проиграл "Мордовии", "Краснодар-2" уступил "Нижнему Новгороду"
"Зенит-2" с минимальным счетом проиграл "Мордовии" в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ (1:0).
ФНЛ
18 тур
"Мордовия" – "Зенит-2" 1:0
Гол: Ятченко, 30
"Мордовия": Кобзев, Климов, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Петров (Адаев, 68), Дворецков, Мухаметшин Рустем (Поярков, 73), Киреев, Мухаметшин Руслан (Маркин, 74), Обухов
"Зенит-2": Гойло, Пенчиков (Воробьев, 81), Скроботов, Рукас, Терентьев, Мусаев, Плетнев, Капленко (Казаков, 46), Кириллов (Тарасов, 12), Иванов, Прудников (Камышев, 62)
Предупреждения: Мусаев, 34, Тарасов, 55, Петров, 56, Обухов, 79, Терентьев, 83, Дворецков, 83
Удаления: Иванов, 58
"Краснодар-2" – "Нижний Новгород" 0:2
Гол: Делькин, 30, Абрамов, 64
"Краснодар": Адамов, Марков (Бочко, 46), Татаев, Голубев, Мартынов, Ивашин, Григорян (Катрич, 75), Уткин, Мацукатов (Текучев, 83), Халназаров (Куражов, 78), Онугха
"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив (Гогличидзе, 70), Абазов, Абрамов, Хайруллов (Морозов, 43), Палиенко (Скворцов, 62), Симанов, Игнатович, Аюпов, Сапета, Делькин (Нежелев, 76)
Предупреждения: Марков, 16, Симанов, 90, Голубев, 90+5
ФНЛ
18 тур
"Мордовия" – "Зенит-2" 1:0
Гол: Ятченко, 30
"Мордовия": Кобзев, Климов, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Петров (Адаев, 68), Дворецков, Мухаметшин Рустем (Поярков, 73), Киреев, Мухаметшин Руслан (Маркин, 74), Обухов
"Зенит-2": Гойло, Пенчиков (Воробьев, 81), Скроботов, Рукас, Терентьев, Мусаев, Плетнев, Капленко (Казаков, 46), Кириллов (Тарасов, 12), Иванов, Прудников (Камышев, 62)
Предупреждения: Мусаев, 34, Тарасов, 55, Петров, 56, Обухов, 79, Терентьев, 83, Дворецков, 83
Удаления: Иванов, 58
"Краснодар-2" – "Нижний Новгород" 0:2
Гол: Делькин, 30, Абрамов, 64
"Краснодар": Адамов, Марков (Бочко, 46), Татаев, Голубев, Мартынов, Ивашин, Григорян (Катрич, 75), Уткин, Мацукатов (Текучев, 83), Халназаров (Куражов, 78), Онугха
"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив (Гогличидзе, 70), Абазов, Абрамов, Хайруллов (Морозов, 43), Палиенко (Скворцов, 62), Симанов, Игнатович, Аюпов, Сапета, Делькин (Нежелев, 76)
Предупреждения: Марков, 16, Симанов, 90, Голубев, 90+5
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