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"Зенит-2" проиграл "Мордовии", "Краснодар-2" уступил "Нижнему Новгороду"

"Зенит-2" с минимальным счетом проиграл "Мордовии" в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ (1:0).

ФНЛ

18 тур

"Мордовия" – "Зенит-2" 1:0

Гол: Ятченко, 30

"Мордовия": Кобзев, Климов, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Петров (Адаев, 68), Дворецков, Мухаметшин Рустем (Поярков, 73), Киреев, Мухаметшин Руслан (Маркин, 74), Обухов

"Зенит-2": Гойло, Пенчиков (Воробьев, 81), Скроботов, Рукас, Терентьев, Мусаев, Плетнев, Капленко (Казаков, 46), Кириллов (Тарасов, 12), Иванов, Прудников (Камышев, 62)

Предупреждения: Мусаев, 34, Тарасов, 55, Петров, 56, Обухов, 79, Терентьев, 83, Дворецков, 83

Удаления: Иванов, 58

"Краснодар-2" – "Нижний Новгород" 0:2

Гол: Делькин, 30, Абрамов, 64

"Краснодар": Адамов, Марков (Бочко, 46), Татаев, Голубев, Мартынов, Ивашин, Григорян (Катрич, 75), Уткин, Мацукатов (Текучев, 83), Халназаров (Куражов, 78), Онугха

"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив (Гогличидзе, 70), Абазов, Абрамов, Хайруллов (Морозов, 43), Палиенко (Скворцов, 62), Симанов, Игнатович, Аюпов, Сапета, Делькин (Нежелев, 76)

Предупреждения: Марков, 16, Симанов, 90, Голубев, 90+5
Теги: Зенит-2 Краснодар-2 Нижний Новгород Мордовия
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