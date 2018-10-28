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Игорь Семшов: такие мрази, которые судили нас, не должны в футболе находиться

Главный тренер "Химика" Игорь Семшов прокомментировал работу судей в матче 15-го тура ПФЛ группы "Центр" с "Металлургом" (0:1).

"Хочу объявить огромную благодарность своим футболистам. Парни старались, я за них горд. А горд вдвойне после того, как я сейчас посмотрел запись забитого нам мяча на 92-й минуте.

Не побоюсь этого слова сказать, даже если меня оштрафуют: такие мрази, которые судили нас сегодня, не должны в футболе находиться. Они портят футбол, они портят все. Хочу, чтобы РФС, ПФЛ обратили внимание на такой беспредел. Я в футболе не один год, я много чего повидал, но то, что сегодня творилось, – это беспредел.

Футбольного бога не обманешь. Если судья, который сегодня судил, думает, что он нас обхитрил, нас обманул – нет, он себя обманул. А мы будем двигаться дальше. Я больше не хочу отвечать, потому что эмоции через край. Мне просто жалко своих ребят за то, что какие-то нелюди издевались над ними", - цитирует Семшова пресс-служба "Металлурга",
Теги: Семшов Химки
Сегодня, 08:24
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(11)
#7  хэн  липецк (Сегодня, 11:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
кто был на матче.что там произошло?
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
#6  RenarTickle  Москва (Сегодня, 10:54)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и истерику развёл... Да ещё этим своим писклявым голоском...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 10:35)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ох, Игорек, и работку ты подкинул КДК и комитету по этике.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  iDEAD  Череповец (Сегодня, 10:19)
  • +3
  •  (3)

Дорогие новостники ! А мы телепатически или астрологически должны догадываться , что именно произошло , из за чего весь сыр бор ? Вы как то научитесь уже оформлять новости у себя на сайте !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#3  SpaRk  Люберцы (Сегодня, 09:22)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Sergey Nasirov_2,
В том и дело что ничего..Химик всю игру яйца перекатывал, пропустил чистейший и заслуженный гол на 92й, после чего им не засчитали их мяч на 93й из-за логичного, на мой взгляд, офсайда.
Семшову хотя бы тренером для начала стать, а потом уже заявления делать
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 08:58)
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  •  (5)

Что хоть случилось ?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 08:43)
  • -2
  •  (6)

Гандоны плодились как гавно в толчке. Их туда а они обратно лезут(с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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