Рапопорт – о трансферах "Зенита": Семаку можно только позавидовать

"Комплектации на сто процентов, наверное, никогда не бывает, но, на мой взгляд, "Зенит" этой зимой усилился очень прилично. Во всех линиях достаточное количество игроков.
Тут Семаку можно только позавидовать, но главное, чтобы в команде не было обиженных, потому что каждый хочет играть, а на поле только 11 мест", – приводит слова Семака "РБ Спорт".
В текущее трансферное окно "Зенит" усилился полузащитником Джоном Джоном, который перешел в российскую команду из "Ред Булл Барагантино". Также этой зимой состав сине-бело-голубых пополнил колумбийский нападающий Джон Дуран. Санкт-петербуржцы арендовали игрока до конца нынешнего сезона у "Аль-Насра". По данным интернет-портала Transfermarkt, "Зенит" потратил на трансферы в этом сезоне около 77 миллионов евро.
"Зенит" проведет первый матч после зимнего перерыва 27-го февраля. В рамках 19-го тура РПЛ санкт-петербуржцы примут "Балтику" на домашнем поле.