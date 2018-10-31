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"Оренбург" обыграл "Тюмень" в Кубке России

"Оренбург" с минимальным счетом обыграл "Тюмень" в матче 1/8 финала Кубка России.

Кубок России

1/8 финала

"Оренбург" – "Тюмень" 1:0

Гол: Сутормин, 32 (пенальти)

"Оренбург": Довбня, Терехов, Андреев, Бегич, Сиваков, Сутормин, Чуканов, Мишкич, Чиркин, Кулишев (Алвеш, 68), Галаджан (Маляров, 74)

"Тюмень": Обухов, Васиев, Столяренко, Хайманов, Рябокобыленко, Чудин, Леонтьев, Коронов (Теленков, 46), Парняков (Лешонок, 69), Глухов (Карпов, 56), Вотинов.

Предупреждения: Обухов, 31, Галаджан, 38, Кулишев, 54, Карпов, 90+1, Сутормин, 90+1
Теги: Оренбург Тюмень
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