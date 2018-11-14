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"Краснодар-2" и "Тюмень" сыграли вничью

"Краснодар-2" и "Тюмень" сыграли вничью в матче 22-го тура ФНЛ (0:0).

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Парадин (Сергеев, 29), Голубев, Таранов, Татаев, Ивашин (Бочко, 80), Григорян (Текучев, 84), Уткин, Мацукатов (Онугха, 57), Сулейманов, Игнатьев.

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Васиев, Козлов, Рябокобыленко, Леонтьев, Коронов (Глухов, 58), Чудин, Парняков, Карпов, Вотинов.

Предупреждения: Рябокобыленко, 56. Вотинов, 60. Глухов, 64.
Теги: Краснодар-2 Тюмень
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