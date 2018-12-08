"Тамбов" подписал ивуарийского полузащитника Секу Думбия

Поздравляю Тамбов с подписанием хорошего футболиста - Секу Думбия. Уверен, он поможет им выйти в Премьер-Лигу и закрепиться в ней. Техничный, работоспособный, хорошо видит поле. — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) December 7, 2018

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил о переходе полузащитника Секу Думбия в "Тамбов".Последние два с половиной сезона 24-летний ивуариец провел в "Слуцке". В 50 матчах за белорусский клуб в чемпионате Думбия забил один гол и сделал три результативные передачи.