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"Тамбов" подписал ивуарийского полузащитника Секу Думбия

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил о переходе полузащитника Секу Думбия в "Тамбов".



Последние два с половиной сезона 24-летний ивуариец провел в "Слуцке". В 50 матчах за белорусский клуб в чемпионате Думбия забил один гол и сделал три результативные передачи.
Теги: Тамбов Селюк
Сегодня, 11:53
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#3  Skald   (Сегодня, 13:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Феноменальная статистика scream
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#2  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 12:52)
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Болеет за:
«Спартак»
дядя Сейду )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 12:43)
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Болеет за:
«Локомотив»
селюк дал характеристику футболисту, агентом которого является селюк
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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