Новости партнеров

Игорь Ледяхов - об увольнении из "Балтики": никаких причин расставания мне не сообщили

Игорь Ледяхов рассказал об увольнении из "Балтики" в декабре прошлого года.

"Сейчас веду переговоры с несколькими клубами, в том числе из Олимп-ФНЛ, но пока ничего конкретного не могу озвучить. Определенность наступит в течение недели.

Обстоятельства моего ухода из "Балтики"? Никаких причин мне не сообщили - просто уволили, и все. Поэтому сейчас будем разбираться с "Балтикой" по поводу компенсации", - цитирует специалиста "СЭ".
Теги: Балтика Ледяхов
Сегодня, 22:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.