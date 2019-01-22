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Андрей Буйволов покинул "Балтику"

Пресс-служба "Балтики" сообщила, что защитник Андрей Буйволов покинул команду.



Буйволов выступал за "Балтику" с лета 2018 года.
Теги: Балтика Буйволов
Сегодня, 15:19
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