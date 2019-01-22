Андрей Буйволов покинул "Балтику"

БУЙВОЛОВ ПОКИНУЛ «БАЛТИКУ»



По обоюдному согласию футбольный клуб «Балтика» расторг контракт с защитником Андреем Буйволовым.



Благодарим Андрея за игру и желаем успешного продолжения карьеры!#БалтикаКалининград#БалтикаПерезагрузка pic.twitter.com/Xt12fgFw1o — ФК Балтика (@fcbaltika) January 22, 2019

Пресс-служба "Балтики" сообщила, что защитник Андрей Буйволов покинул команду.Буйволов выступал за "Балтику" с лета 2018 года.