ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Алан Касаев продолжит карьеру в "Сочи"

Полузащитник Алан Касаев перешел в "Сочи".

Ранее 32-летний футболист расторг контракт с "Балтикой".

Права на Касаева принадлежат "Локомотиву", контракт игрока с московским клубом действует конца нынешнего сезона.

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?? Сегодня начинаем представлять новичков. Первый – Алан Касаев, известный осетинский полузащитник. Являясь игроком «Локомотива», этот сезон Алан начинал в аренде в «Балтике». В составе калининградцев Касаев провел 21 матч и забил 1 гол. Ранее полузащитник выступал за владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», петербургский «Зенит», московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Рубина» и «Локомотива» Алан становился чемпионом России по футболу, а вместе с «Кубанью» выходил в Премьер-лигу. #СочныйФутбол #ЗимаБезФнл #ФКСочиТрансферы

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Теги: Касаев Сочи
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