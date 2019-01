Алан Касаев продолжит карьеру в "Сочи"

View this post on Instagram

?? Сегодня начинаем представлять новичков. Первый – Алан Касаев, известный осетинский полузащитник. Являясь игроком «Локомотива», этот сезон Алан начинал в аренде в «Балтике». В составе калининградцев Касаев провел 21 матч и забил 1 гол. Ранее полузащитник выступал за владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», петербургский «Зенит», московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Рубина» и «Локомотива» Алан становился чемпионом России по футболу, а вместе с «Кубанью» выходил в Премьер-лигу. #СочныйФутбол #ЗимаБезФнл #ФКСочиТрансферы