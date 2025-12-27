Матчи Скрыть

Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

"Арсенал" одержал победу и вернул себе первое место в АПЛ

Завершился поединок 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский "Арсенал" на своём поле принимал "Брайтон".
Матч прошёл на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Хозяева сумели добиться победы со счётом 2:1.

"Арсенал" быстро захватил инициативу и открыл счёт уже на 14-й минуте - отличился полузащитник Мартин Эдегор. После перерыва преимущество лондонцев увеличилось: на 52-й минуте нападающий гостей Жоржиньо Рюттер отправил мяч в собственные ворота. "Брайтон" сумел ответить голом Диего Гомеса на 64-й минуте, однако на большее гостей не хватило, и этот мяч стал последним в матче.

После 18 туров "Арсенал" набрал 42 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. "Брайтон" с 24 баллами располагается на 12-й позиции.

