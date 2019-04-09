Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Авангард
Чертаново
Шинник
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 30 61
2 Томь 30 55
3 Сочи 30 52
4 Нижний Новгород 30 49
5 Авангард 29 47
6 Чертаново 30 46
7 Шинник 30 45
8 СКА-Хабаровск 30 45
9 Краснодар-2 29 44
10 Ротор 30 42
11 Спартак-2 30 38
12 Мордовия 30 38
13 Луч 30 38
14 Химки 30 36
15 Балтика 30 35
16 Факел 30 33
17 Армавир 30 30
18 Сибирь 30 25
19 Тюмень 30 22(-6)
20 Зенит-2 30 16
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Игорь Шалимов: ушёл из "Химок", так как не хочу мучить ни игроков, ни руководство

Игорь Шалимов назвал причину своего решения уйти в отставку с поста главного тренера "Химок".

"Я тренировал и в Премьер-Лиге, и в ПФЛ, теперь и в ФНЛ. При этом требования, которые я предъявляю, не будут меняться никогда, иначе мне надо будет поменяться, а этого не произойдёт. Они всегда будут максимальными, вне зависимости от лиги. Чтобы выполнять эти требования, нужно напрягаться во всём: быт, тренировки, восстановление, питание и т.д. Если у игроков это не получается, они начинают мучиться, то есть попадают под моё давление. Их надо убирать из-под этого прессинга.

Но мне некомфортно в таких условиях. Я увидел, что требования не выполняются, что футболистам тяжело справляться с ними, и принял такое решение. Я от них отказаться не могу, они мучаются, соответственно, нет результата. Я переживал, когда говорил о каких-то вещах, а это не выполнялось, потому что-либо игроки не соответствуют, либо игроки невнимательны, либо футбол для них не на первом месте. Я не хочу мучить ни игроков, ни руководство, которое тоже переживает", - цитирует Шалимова "Чемпионат.сом".
Теги: Шалимов Химки
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