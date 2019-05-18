"Коломна" оштрафована на 1 тысячу рублей за появление собаки на поле

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал "Коломну" по итогам домашнего матча Олимп-ПФЛ с "Муромом" (2:2).Клуб оштрафован на одну тысячу рублей за "появление животных на поле". Во время встречи на газон выбежала собака.