"Коломна" оштрафована на 1 тысячу рублей за появление собаки на поле

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|36
|67
|2
|Тамбов
|36
|67
|3
|Томь
|36
|60
|4
|Нижний Новгород
|36
|59
|5
|Авангард
|36
|56
|6
|Шинник
|36
|56
|7
|Чертаново
|36
|55
|8
|СКА-Хабаровск
|36
|55
|9
|Химки
|36
|50
|10
|Ротор
|36
|50
|11
|Краснодар-2
|36
|49
|12
|Спартак-2
|36
|45
|13
|Мордовия
|36
|44
|14
|Луч
|36
|44
|15
|Балтика
|36
|41
|16
|Армавир
|36
|40
|17
|Факел
|36
|40
|18
|Сибирь
|36
|33
|19
|Зенит-2
|36
|25
|20
|Тюмень
|36
|24(-6)
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