Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19
Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
Авангард
Шинник
Чертаново
СКА-Хабаровск
Химки
Ротор
Краснодар-2
Спартак-2
Мордовия
Луч
Балтика
Армавир
Факел
Сибирь
Зенит-2
Тюмень
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 36 67
2 Тамбов 36 67
3 Томь 36 60
4 Нижний Новгород 36 59
5 Авангард 36 56
6 Шинник 36 56
7 Чертаново 36 55
8 СКА-Хабаровск 36 55
9 Химки 36 50
10 Ротор 36 50
11 Краснодар-2 36 49
12 Спартак-2 36 45
13 Мордовия 36 44
14 Луч 36 44
15 Балтика 36 41
16 Армавир 36 40
17 Факел 36 40
18 Сибирь 36 33
19 Зенит-2 36 25
20 Тюмень 36 24(-6)
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Новости партнеров

"Коломна" оштрафована на 1 тысячу рублей за появление собаки на поле

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал "Коломну" по итогам домашнего матча Олимп-ПФЛ с "Муромом" (2:2).

Клуб оштрафован на одну тысячу рублей за "появление животных на поле". Во время встречи на газон выбежала собака.

РФС
Теги: Коломна
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