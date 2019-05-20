Футболист "Авангарда" попался на допинге
Футболистом, который попался на допинге, оказался полузащитник курского "Авангарда" Дмитрий Коробов, сообщает "Матч ТВ".
Проба футболиста, которая показала положительный результат, была взята после игры с "Чертаново".
Также стало известно, что футболист не полетел на матч 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги против "Сибири" (0:1), который состоялся 19 мая.
Проба футболиста, которая показала положительный результат, была взята после игры с "Чертаново".
Также стало известно, что футболист не полетел на матч 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги против "Сибири" (0:1), который состоялся 19 мая.