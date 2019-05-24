Кто играет с "Крыльями", а кто вылетает в ПФЛ? Расклады 38-го тура ПФЛ
В субботу пройдет заключительный тур в ФНЛ, где будут разыграна последняя путевка в стыковые игры, а команды внизу турнирной таблицы определят двух претендентов на вылет в ПФЛ. Rusfooball.info оценивает шансы коллективов на вакантные места.
Зона стыков. Расклады
Нижний Новгород
В зоне стыков главным фаворитом на четвертую позицию является «Нижний Новгород». Для того, чтобы избавиться от нервотрепки с распределением мест достаточно просто победить в домашней встрече «Мордовию». Саранцы к последнему матчу решили уже все турнирные задачи и прибудут в Нижний просто доигрывать турнир. В случае внезапной агрессии со стороны гостей уже придется надеяться на ошибки конкурентов. Если будет зафиксирована ничья, то нужно будет уповать на то, чтобы СКА и Чертаново просто не победят в своих играх. При поражении нижегородцев к вышеперечисленной компании присоединяется «Шинник» и курский «Авангард».
Чертаново
Самая забавная история может произойти с московским «Чертаново». Молодая команда ударно завершает сезон. Последнее поражение было зафиксировано в Сочи 20 апреля. Москвичам в последнем туре предстоит выезд в Волгоград. Для попадания в стыковые игры им нужно будет победить немотивированный «Ротор» и ждать того, что «Нижний Новгород» сыграет вничью или проиграет. Интересно, что у «Чертаново» уже запланирован товарищеский матч со сборной России 3 июня в Новогорске. Любопытно, как будет выкручиваться РФС, если клуб из Москвы все-таки попадет на «Крылья».
СКА-Хабаровск
Концовку хабаровский СКА существенно смазал, что отразилось на турнирном раскладе. Теперь в числе претендентов на стыки они идут третьими. Хабаровску достался самый серьезный оппонент среди всех. Армейцы в субботу проведут встречу в Армавире. Местная команда занимает 16-ую позицию и делает все возможное, чтобы не вылететь в ПФЛ. Игра «Крылья» - СКА возможно только в том случае, если «Нижний Новгород» сыграет вничью или проиграет Саранску, а «Чертаново» не сможет одолеть «Ротор». Так как москвичи по всем дополнительным показателям превосходят СКА.
«Шинник» и «Авангард»
Волею календаря эти два клуба проведут последний тур, играя между собой. Естественно у этих коллективов самые минимальные шансы на четвертое место. Курск устроит победа в очной встрече, поражение или ничья, как СКА, так и Чертаново, а также поражение Нижнего. «Шиннику» при победе над «Авангардом» нужно будет дождаться поражение «Нижнего», «Чертаново» и «СКА». В случае ничейного исхода Нижнего Новгорода, клуб Черышева по дополнительным показателям все равно будет выше ярославцев.
Зона вылета. Расклады
Балтика
В зоне вылета осталось распределить всего две позиции. Самые предпочтительные шансы на спасение остаются у «Балтики». К Калининграду пожалует «Тюмень», уже давно вылетевшая в ПФЛ. В случае поражения или ничейного исхода, балтийцам придется ждать неудачи или ничьи у «Факела» и «Армавира».
Арамавир и Факел
Южанам предстоит сложный матч с мотивированным СКА. Армавирцы смогут занять 15-ую строчку, если победят или сыграют вничью, а "Балтика" неожиданно проиграет гостям из Тюмени.
Стоит отметить, что в последние годы 16 позиция не гарантирует вылет, так как часто команды из зоны «Восток» не проходят лицензирование. Поэтому борьба здесь будет разворачиваться между «Армавиром» и «Факелом». Воронежцы лишились трех ведущих футболистов и должны побеждать любыми силами «Томь», которая уже готовится к стыкам с «Уфой». Это позволит ждать неудач "Армавира" и "Балтики" и надеяться хотя бы на 16-ое место. Ничья с томичами, к слову, позволит обойти по дополнительным показателям "Армавир", но только, если те проиграют СКА.
38-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info