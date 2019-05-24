Кто играет с "Крыльями", а кто вылетает в ПФЛ? Расклады 38-го тура ПФЛ

В субботу пройдет заключительный тур в ФНЛ, где будут разыграна последняя путевка в стыковые игры, а команды внизу турнирной таблицы определят двух претендентов на вылет в ПФЛ. Rusfooball.info оценивает шансы коллективов на вакантные места.