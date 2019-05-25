"Ахмат" и "Ростов" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Ахмат" и "Ростов" сыграли вничью в первенстве молодежных команд премьер-лиги (1:1).

Молодежное первенство

30 тур

"Ахмат" – "Ростов" 1:1

Гол: Чунчуров, 7 - Осинов, 45+1 (пен.)

"Ахмат": Шепляков, Магамаев, Адамов, Осмаев, Кармаев, Мосейчук, Садулаев, Хакиев, Чунчуров, Хизриев, Осмоловский

"Ростов": Айдаров, Сухомлинов, Нескоромный, Осинов, Ларченков, Гогричиани, Гулевский, Черкес, Байдак, Морозов, Петров
Теги: Ахмат Ростов
Сегодня, 17:11
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