"Ахмат" и "Ростов" сыграли вничью в молодежном первенстве
"Ахмат" и "Ростов" сыграли вничью в первенстве молодежных команд премьер-лиги (1:1).
Молодежное первенство
30 тур
"Ахмат" – "Ростов" 1:1
Гол: Чунчуров, 7 - Осинов, 45+1 (пен.)
"Ахмат": Шепляков, Магамаев, Адамов, Осмаев, Кармаев, Мосейчук, Садулаев, Хакиев, Чунчуров, Хизриев, Осмоловский
"Ростов": Айдаров, Сухомлинов, Нескоромный, Осинов, Ларченков, Гогричиани, Гулевский, Черкес, Байдак, Морозов, Петров
Молодежное первенство
30 тур
"Ахмат" – "Ростов" 1:1
Гол: Чунчуров, 7 - Осинов, 45+1 (пен.)
"Ахмат": Шепляков, Магамаев, Адамов, Осмаев, Кармаев, Мосейчук, Садулаев, Хакиев, Чунчуров, Хизриев, Осмоловский
"Ростов": Айдаров, Сухомлинов, Нескоромный, Осинов, Ларченков, Гогричиани, Гулевский, Черкес, Байдак, Морозов, Петров