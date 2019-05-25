Гендиректор "Балтики": даже в случае вылета в ПФЛ будем играть на стадионе ЧМ
Генеральный директор калининградской "Балтики" Тажутдин Качукаев поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне ФНЛ, а также рассказал о перспективах клуба.
"За эти полгода мы провели много работы по финансовому оздоровлению клуба и не считаем, что проиграли, просто был непростой турнирный период. Мы обыграли четыре команды из первой десятки и проиграли четырём клубам из нижней части таблицы. Это психологически тяжело. Был период, когда у нас отсутствовало пять-шесть ключевых игроков из-за травм. Совокупность факторов привела к 16-му месту и двум очкам от зоны спасения.
Если всё же придётся играть в ПФЛ, будем играть на стадионе чемпионата мира. Осенью федеральный центр "Москва" должен передать арену на баланс региона. Руководство области в два раза сократит арендную ставку. Президент России Путин сказал, что этому городу и стадиону нужна команда, достойная Премьер-Лиги. За следующие четыре года мы планируем подвести туда клуб", - цитирует Качукаева "Чемпионат.сом".
"За эти полгода мы провели много работы по финансовому оздоровлению клуба и не считаем, что проиграли, просто был непростой турнирный период. Мы обыграли четыре команды из первой десятки и проиграли четырём клубам из нижней части таблицы. Это психологически тяжело. Был период, когда у нас отсутствовало пять-шесть ключевых игроков из-за травм. Совокупность факторов привела к 16-му месту и двум очкам от зоны спасения.
Если всё же придётся играть в ПФЛ, будем играть на стадионе чемпионата мира. Осенью федеральный центр "Москва" должен передать арену на баланс региона. Руководство области в два раза сократит арендную ставку. Президент России Путин сказал, что этому городу и стадиону нужна команда, достойная Премьер-Лиги. За следующие четыре года мы планируем подвести туда клуб", - цитирует Качукаева "Чемпионат.сом".