Алан Касаев может перейти в курский "Авангард"

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев может перейти в курский "Авангард", сообщает "Чемпионат.сом".

Переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с "железнодорожниками" истекает 30 июня, поэтому он достанется новому клубу бесплатно. В завершившемся сезоне "Авангард" финишировал на восьмом месте в Футбольной национальной лиге.
Теги: Касаев Авангард
Сегодня, 17:44
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