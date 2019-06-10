Алан Касаев может перейти в курский "Авангард"
Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев может перейти в курский "Авангард", сообщает "Чемпионат.сом".
Переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с "железнодорожниками" истекает 30 июня, поэтому он достанется новому клубу бесплатно. В завершившемся сезоне "Авангард" финишировал на восьмом месте в Футбольной национальной лиге.
Переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с "железнодорожниками" истекает 30 июня, поэтому он достанется новому клубу бесплатно. В завершившемся сезоне "Авангард" финишировал на восьмом месте в Футбольной национальной лиге.