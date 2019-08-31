Главный тренер "Текстильщика" Денис Бояринцев прокомментировал поражение команды в матче против "Факела" (1:4) в 11-м туре ФНЛ.
"Какое может быть резюме по матчу, когда получаешь в свои ворота четыре мяча? Второй матч подряд пропускаем много голов. Не хватает нам Дениса Фомина. Кроим оборону, но оптимального сочетания не найдем. Проблемы есть. Соперник здорово комбинировал и нас после перерыва разорвали. В первом тайме темп был не очень высоким. Мы пытались исправить ситуацию, но реализовали пенальти и свои моменты. Незабитый пенальти – ключевой момент матча", - цитирует Бояринцева официальный сайт ФНЛ.
Денис Бояринцев: незабитый пенальти – ключевой момент матча
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