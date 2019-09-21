После победы над "Томью" (2:1) в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ президент "Торпедо" Елена Еленцева прокомментировала возможное повышение черно-белых, идущих на первом месте в турнирной таблице ФНЛ.
— Перед началом сезона целью "Торпедо" было закрепиться в ФНЛ, сейчас команда идет на первом месте и выигрывает матч за матчем. Перспективу выхода в РПЛ уже обсуждали на с тренерским штабом, с руководителями клуба?
— Наши планы не меняются, задача — выигрывать в каждом матче. Мы от нее не отходим. По итогам сезона будет видно.
— После выхода в ФНЛ вы сказали, что бюджет клуба увеличился вдвое. Насколько цифра изменится в случае выхода в РПЛ?
— Пока не готова отвечать на этот вопрос.
"СЭ"
Президент "Торпедо": выход в РПЛ? Пока цель - побеждать в каждом матче
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