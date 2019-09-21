Президент "Торпедо": выход в РПЛ? Пока цель - побеждать в каждом матче

После победы над "Томью" (2:1) в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ президент "Торпедо" Елена Еленцева прокомментировала возможное повышение черно-белых, идущих на первом месте в турнирной таблице ФНЛ.— Наши планы не меняются, задача — выигрывать в каждом матче. Мы от нее не отходим. По итогам сезона будет видно.— Пока не готова отвечать на этот вопрос.