Фото: ФК "Локомотив"

По мнению экс-футболиста, Овчинников обладает необходимыми качествами, чтобы помочь железнодорожникам выбраться из нижней части турнирной таблицы.- Я за любого тренера, который может вывести команду из трудной ситуации. И опыт, и мастерство, и знания у Очинникова есть. Он играл на высоком уровне, знает, что нужно говорить футболистам, что нужно делать, и в академии РФС он был - вот его сильные стороны. Поэтому будем надеяться, что "Локо" покинет подвал турнирной таблицы и выйдет на свой уровень. Всё-таки команда хорошая, бюджет есть - не должны они в подвале таблицы находиться.Виктория Яковлева,