Контроль России против короткого розыгрыша Венесуэлы
Россия начала встречу с четырьмя защитниками, тройкой центральных полузащитников и тремя игроками в атаке. Впереди действовали Миранчук, Кирилл Глебов и Николай Комличенко, в центре поля — Алексей Батраков, Данил Глебов и Миронов.
Венесуэла играла по схеме 4-4-2 и стремилась начинать атаки короткими передачами. Россия отвечала высоким прессингом, стараясь отбирать мяч ещё до того, как соперник преодолеет первую линию давления. Однако хозяевам не хватало точности в завершающей стадии: атаки замедлялись после последнего паса или неудачной обработки. Венесуэльцы успевали возвращаться на свои позиции и ограничивали возможности для ударов из выгодных зон.
Первый тайм: инициативы много, голов нет
Территориальное преимущество России не привело к большому количеству опасных моментов, но были эпизоды, заслуживающие внимания: в начале встречи Науэль Феррареси при попытке выбить мяч попал по колену Батракову, но хорошо, что обошлось без травмы, позже Комличенко пробил с острого угла, но Хосе Давид Контрерас зафиксировал мяч со второй попытки, удар Ланговича из штрафной заблокировали, а Виктор Мелёхин после углового не попал в створ.
У Венесуэлы самым заметным эпизодом стал удар Теласко Сеговии с лёта после стандарта — мяч пролетел выше перекладины. Гости практически не беспокоили Матвея Сафонова, но и Россия не находила стабильного способа вскрыть оборону соперника.
Замены Карпина добавили скорости и агрессии
В перерыве вместо Ланговича вышел Данил Круговой. Он сразу подключился по флангу и прострелил в штрафную. Кирилл Глебов был готов замкнуть передачу у вратарской, но Феррареси успел выбить мяч в подкате.
А на 59-й минуте Россия открыла счёт: Илья Вахания в одно касание направил мяч в правую зону атаки, куда ворвался Миранчук. Капитан обработал передачу, сместился под правую ногу и пробил в дальний угол из-под двух защитников.
После пропущенного мяча Вискаррондо провёл тройную замену. Ближе к 70-й минуте Карпин также обновил атакующую группу: на поле появились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Иван Обляков и Матвей Кисляк. Свежие футболисты усилили давление на соперника.
Вскоре Садулаев отправил мяч в сетку после передачи Кисляка, однако гол отменили из-за офсайда.
На 75-й минуте Россия забила второй гол. Кисляк перехватил мяч перед штрафной Венесуэлы и отдал передачу Миранчуку. Полузащитник обработал мяч и мягким ударом перебросил голкипера. Отбор Кисляка стал результатом давления хозяев.
Миранчук и прессинг — главные факторы победы России
После перерыва Россия стала быстрее продвигать мяч, активнее использовать фланги и чаще встречать соперника высоко. Структура игры существенно не изменилась, но выход Кругового добавил остроты на левом краю, а последующие замены усилили давление на защитников Венесуэлы.
Кисляк активно действовал без мяча, а его перехват перед вторым голом наглядно показал эффективность прессинга. Если в первом тайме гости чаще успевали организовать оборону, то после перерыва им было сложнее начинать атаки под давлением. При этом ключевую роль в реализации преимущества сыграл Миранчук. В первом эпизоде он создал пространство для удара, во втором выбрал нестандартный способ завершения атаки.
Надёжно сыграла и оборона: Венесуэла за матч не нанесла ни одного удара в створ ворот Сафонова. Россия ограничила возможности соперника в позиционных атаках и не позволила ему создать давление после пропущенных мячей.
Победа сборной России — уверенная точка в конце года
Россия обыграла Венесуэлу со счётом 2:0 и завершила 2026 год на положительной ноте. Победа стала для команды Карпина седьмой в году, а серия без поражений достигла семи матчей.
Матч показал, что одного контроля мяча недостаточно для быстрого взлома организованной обороны. До перерыва России не хватало скорости и точности, но после выхода Кругового и последующих замен команда стала действовать острее. Победу обеспечили как индивидуальное мастерство Миранчука, так и возросшее давление на соперника после перерыва.
Фото: официальный сайт РФС