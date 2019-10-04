Полузащитник "СКА-Хабаровск": власти региона обещали найти средства, если выйдем в РПЛ

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Владислав Никифоров сообщил, что у клуба не должно быть проблем с финансами в случае выхода в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС