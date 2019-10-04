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Полузащитник "СКА-Хабаровск": власти региона обещали найти средства, если выйдем в РПЛ

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Владислав Никифоров сообщил, что у клуба не должно быть проблем с финансами в случае выхода в РПЛ по итогам нынешнего сезона.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Конечно, мы способны снова играть в РПЛ. Готовы к этому, шансы неплохие. В Хабаровске сейчас собралась хорошая команда, отличный коллектив. Надо лишь добиваться результата в каждом матче, выкладываться по полной, а там посмотрим.

Насколько я знаю, если команда выполнит задачу, выйдет в Премьер-лигу, то власти региона обещали найти необходимые средства. Так что проблем с финансами быть не должно", — цитирует Никифорова News.ru.


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Теги: СКА-Хабаровск Никифоров
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