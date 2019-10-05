"Анжи" 6 октября, скорее всего, проведёт свой последний матч на "Анжи-Арене"

Завтра, 6 октября, "Анжи" с большой долей вероятности проведёт свой последний матч на "Анжи-Арене".Руководство стадиона не пускает команду из Махачкалы тренироваться на поле из-за долгов. Так, "Анжи" пришлось провести одну тренировку на поле одной из школ города. Офис клуба сейчас опечатан.К тому же руководство "Анжи-Арены" приняло такое решение потому, что московское "Динамо" планирует устроить в городе филиал академии. В этой ситуации стадиону выгодно отдать поля под нужды "Динамо".