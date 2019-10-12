"Енисей" дома сыграл вничью с "Армавиром"

ФНЛ
17 тур
"Енисей" - "Армавир" - 1:1
17 тур
"Енисей" - "Армавир" - 1:1
Голы: Иванченко, 3, Савичев, 88
Енисей: Филиппов, Бугаев, Клещенко, Ужгин, Гасанов, Ланин (Харитонов, 74), Ломакин (Делькин, 80), Савичев, Зотов, Саркисов (Хубулов, 65), Долгов (Лескано, 60)
Армавир: Матюша, Кутин, Васильев, Мирошниченко, Хайруллов, Безлихотнов (Думбия, 58), Поляков (Лусикян, 81), Гурфов, Замалиев, Калмыков (Падерин, 65), Иванченко (Переверзев, 85)
Предупреждения: Гурфов, 25, Безлихотнов, 29, Гурфов, 55
Удаление: Гурфов, 55.