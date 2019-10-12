"Енисей" дома сыграл вничью с "Армавиром"

Футболисты "Енисея" избежали домашнего поражения от "Армавира" в рамках 17-го тура первенства ФНЛ. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:1. "Енисей" набрал 15 очков и расположился в таблице на 16-м месте. "Армавир" с 19 очками занимает 12-ю строчку.