Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев прокомментировал ничью в матче против "Армавира" (1:1).
"Хорошо, что мы отыгрались и плохо, что так рано пропустили. Это была первая игра в манеже. И нам, и сопернику нужно время для адаптации. Думаю, что, пропустив гол, еще больше уплотнились. Давление на соперника и подходы у нас были, но определенного адреса не было, хотя моменты возникали. Во втором тайме вышли нападающие, игроки атаки, и то давление, которое в течение матча команда оказывала, привело к голу. Нам мало ничейного результата. Я думаю, удовлетворенности ни у кого нет. Посмотрели в игре молодого парня – Матвея Ужгина, у него есть потенциал. Для того, чтобы он стал хорошим футболистом, нужно время. Сделали некоторые перестановки по сравнению с предыдущим матчем. Было понимание, что определенный риск есть. По отдаче сказать сложно, но по качеству игры вопросы есть", - цитирует Газзаева пресс-служба ФНЛ.
Ю. Газзаев: нам мало ничейного результата
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