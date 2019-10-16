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Капитан "Енисея" встретился с восьмиклассниками

Капитан "Енисея" Александр Харитонов побывал в гостях у учеников школы №149 в рамках проекта краевого Минздрава "Укрепление общественного здоровья".
Фото: ФК "Енисей"
Футболист пообщался с учениками 8-го класса и педагогами. Спортсмен рассказал ребятам о себе, своей карьере, о принципах здорового образа жизни и системе питания профессионального футболиста.

Школьники задавали много вопросов, в том числе о режиме спортсмена, его увлечениях и любимых блюдах. Спрашивали, как стать успешным, какие качества важны и с какими сложностями сталкиваются профессиональные футболисты. Игрок сфотографировался на память с учениками, раздал автографы и пожелал школьникам не забывать, что характер и четко поставленная цель необходимы не только в спорте, но и в жизни, сообщает официальный сайт ФНЛ.


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Теги: ФНЛ Енисей Харитонов
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