Капитан "Енисея" встретился с восьмиклассниками

Капитан "Енисея" Александр Харитонов побывал в гостях у учеников школы №149 в рамках проекта краевого Минздрава "Укрепление общественного здоровья".

Фото: ФК "Енисей"