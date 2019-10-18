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Министр спорта Дагестана: нет нашей вины, что профессиональный статус "Анжи" был утерян

Министр спорта Дагестана Магомед Магомедов заявил, что руководство республики не виновато в потере "Анжи" профессионального статуса.

"Для нашего менталитета хоккей и регби — это наш вид спорта, а футбол — для всего мира. А что касается того, что связывает Дагестан с "Анжи" и другие разговоры вокруг махачкалинского клуба, могу сказать, что во времена Сулеймана Керимова игроки 99% были привлечены. Нет нашей вины, что профессиональный статус "Анжи" был утерян, и в этом нет вины республики и народа Дагестана. Но в то же время у нас есть футбольное училище Олимпийского футбольного резерва, у нас есть три футбольных клуба в республике. Мы сохранили академию "Анжи", мы не распустили ни одного футболиста и тренера. Мы все сохранили, даже вложили недостающую сумму.

У нас в республике ни один вид спорта не остается без внимания, у нас максимальное внимание от руководства. Дагестан — это спортивный регион России. У "Анжи" могут отобрать стадион? Нет таких моментов, это все ходячие сплетни. Могу сказать, что у нас еще один стадион строится в Каспийске, и в регионе уделяется большое внимание футболу", - цитирует Магомедова Sport24.ru.


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Теги: Анжи
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