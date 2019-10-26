В матче 20-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" с крупным счетом проиграл "СКА-Хабаровску" - 0:3.
ФНЛ
20 тур
Голы: Камилов, 9, Зайцев, 50, Базелюк. 86
СКА-Хабаровск: Обухов, Мищенко, Эльмурзаев, Зайцев, Квеквескири (Оанча, 78), Сато (Кацаев, 71), Никифоров (Матвийчук, 65), Малеев, Гаджимурадов, Камилов, Брагин (Базелюк, 68)
Спартак-2: Акмурзин, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев, Глушенков, Маркитесов (Володкин, 52), Бакалюк, Нимели (Самбу, 82), Руденко
Предупреждения: Сазонов, 8, Маслов, 40, Эльмурзаев, 40, Володкин, 83
"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в Хабаровске
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