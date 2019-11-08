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Фанаты "Торпедо": призываем ФНЛ и РФС объяснить происходящий беспредел

Фанаты московского "Торпедо" выступили с заявлением по поводу переноса домашних матчей команды со стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

"Неделю назад футбольному клубу "Торпедо" странным образом в очередной раз отказали в проведении домашнего матча со "СКА-Хабаровск" на стадионе имени Стрельцова. В результате этого клуб в авральном режиме был вынужден искать резервное поле, нести дополнительные расходы, многие болельщики не попали на матч.

О причинах сложившейся ситуации клуб написал кратко и уклончиво — "не согласовала полиция". Сомнений в том, что именно органы внутренних дел препятствуют проведению "Торпедо" оставшихся матчей на Восточной улице, у болельщиков нет.

Но хотелось бы услышать все подробности — какие конкретно должностные лица МВД России запрещают играть на стадионе Стрельцова, в чем причины отказа в выдаче разрешения, если еще неделю-две назад было можно? Что изменилось?

Очень хотелось бы спросить и руководство клуба, и, разумеется, руководство ФНЛ, РФС и полиции г. Москвы — что вдруг "случилось" со стадионом имени Стрельцова? Еще неделю назад на нем проводились матчи ФНЛ и Кубка России, не произошло ни одного чрезвычайного происшествия, однако внезапно стадион, по мнению неустановленных сотрудников внутренних дел, становится непригодным. Как это называется и что вообще происходит?

Пока вся эта возня без объяснения причин выглядит как очередная неспортивная попытка любой ценой доставить "Торпедо" массу неудобств и неприятностей, ослабить шансы в борьбе за выход в РПЛ.

Также ни для кого не секрет, что в самое ближайшее время стадион имени Стрельцова ждет долгая и полномасштабная реконструкция. Оставшиеся матчи с "Нижним Новгородом" и "Лучом" — последние для стадиона "Торпедо" имени Стрельцова в его нынешнем (первозданном) виде!

Таким образом, кроме негативного спортивного влияния, из-за необъяснимых действий сотрудников полиции руководство клуба лишено возможности организовать соотвествующие мероприятия, а болельщики "Торпедо" и вся футбольная общестственность лишены возможности достойно попрощаться со своим стадионом, на котором "Торпедо" побеждало "Манчестер Юнайтед" и "Реал", "Севилью" и "Монако", провело сотни победных матчей в чемпионатах страны!

Мы призываем руководство ФНЛ и РФС объяснить происходящий беспредел и принять все меры к восстановлению справедливости!" - говорится в заявлении фанатов "Торпедо" на странице ВК ЗАПАД-5 ULTRAS.


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Теги: Торпедо Нижний Новгород
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