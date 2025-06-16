"У нас есть предложение от "Торпедо" и еще одного клуба РПЛ, который просил не называть себя. Также есть два предложения — из Турции и одной из европейских лиг. В ближайшее несколько дней мы определимся. Сам Иван хочет остаться в России, он любит эту страну и активно учит русский язык", - цитирует агента Sport24.
В сезоне-2024/2025 Иван Башич провел за "Оренбург" в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно 32 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Ранее клуб сообщил об уходе игрока на правах свободного агента - рыночная стоимость футболиста по оценке Transfermarkt составляет 1,2 миллионов евро.
По итогам прошлого сезона оренбуржцы напрямую вылетели в Первую Лигу, заняв предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Ранее сообщалось, что Башич может перейти в московское "Торпедо", которое напрямую поднялось в элиту российского футбола.
У экс-игрока "Оренбурга" Башича есть два предложения от клубов РПЛ
Футбольный агент Ивица Дзидич, являющийся представителем полузащитника Ивана Башича, рассказал о будущем боснийца.
Фото: ФК "Оренбург"