"Нынешний состав готов на многое, особенно судя по игре в конце сезона. Я думаю, что трансферы ЦСКА особо не нужны. От силы один?два игрока, но в принципе уже всё готово", - цитирует Бокова "Матч ТВ".
По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером Российской Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок страны. В июне клуб объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера - сербский специалист занял аналогичную должность в греческом АЕКе.
Сообщалось, что новым главным тренером ЦСКА может стать Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов, а на данный момент является свободным агентом.
Боков считает, что ЦСКА летом не нуждается в трансферах
Бывший российский футболист Максим Боков высказался о возможных трансферах ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА