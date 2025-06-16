"А для "Акрона" Дзюба оказался полезен, я не представляю, если бы Дзюбы не было, как бы выглядел "Акрон" в чемпионате, надо быть объективным. Мы можем человека не любить, но футболиста, который хорошо играет, мы должны уважать", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" осенью 2024 года на правах свободного агента - нападающий провел за команду во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 10+7 баллов по системе "гол+пас". Ранее форвард продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2024/2025 тольяттинцы заняли 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 турах 35 очков.
Орлов - о Дзюбе: можно не любить, но мы должны уважать как хорошего футболиста
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"