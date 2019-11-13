Представители руководства "Спартака" приехали на матч дубля команды в ФНЛ против "Армавира".
Как сообщает Sport24, на матче будут присутствовать владелец "Спартака" Леонид Федун, гендиректор Томас Цорн и главный тренер Доменико Тедеско.
Тедеско ранее пообещал, что приедет на матч "Спартак-2" — "Армавир" после победы над "Крыльями Советов" (2:0) в РПЛ. Он отметил, что планирует посвятить перерыв на матчи сборных работе с молодежью.
Федун, Цорн и Тедеско приехали на матч "Спартака-2" в ФНЛ
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