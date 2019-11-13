Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 23-го тура ФНЛ с "Ротором" (0:2).
"Соперник выиграл 0:2. Хочется поздравить "Ротор" с выходом в РПЛ. Ибо, если в судействе ничего не изменится, то они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь: очень сложно противостоять, когда идёт такое противодействие. Мне сложно вспомнить и упрекнуть своих игроков в чём-то. Моментов у наших ворот почти не было. У меня есть претензии к игрокам атаки, как и после ряда матчей, в которых мы не сыграли на результат, потому что с пяти метров надо забивать.
Что касается борьбы, здесь всё понятно, когда тебе свистят 30 с лишним фолов, а сопернику 15, то очень сложно что-то противопоставить. При этом мы достаточно качественно играли, создавали моменты у чужих ворот, но не забили.
За первый тайм я ребят поблагодарил. Во втором есть претензии к игрокам, которые вышли на замену, и я их высказал откровенно и здесь могу это подтвердить. Свежие игроки выходят, чтобы активизировать игру в атаке. Активизация подразумевает интенсивность действий и количество создаваемых моментов. Моменты мы создаём, но не забиваем. Если ты не забиваешь – ты проигрываешь. Логика проста. Проиграть в два мяча, впервые в чемпионате, именно команде, которая больше ничего не создала у наших ворот. Возможно, я что-то пропустил из-за эмоций, но я не могу этого вспомнить. Обидно, что также выкосили всех людей, у которых было по три карточки.
На мой взгляд, "Ротор" и "Чертаново" основные претенденты на выход в Премьер-лигу. Мы уже готовимся к "Чертаново", они сейчас ведут 2:1. Мы посмотрели три их игры. Мы сыграем без трёх игроков основы. То, что будем биться до конца – в этом сомнения нет. Забьём или не забьём? Это будет зависеть от того, насколько пацаны скинут с себя психологическую скромность и реализуют свои моменты. Едем зализывать раны", - цитирует Талалаева "Чемпионат".
Талалаев: если "Ротор" будут судить, как сегодня, то они уже вышли в РПЛ
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