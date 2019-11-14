Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус не считает, что действия рэпера Басты, который возрождает ростовский СКА, можно назвать примером для руководства главного клуба области, который испытывает финансовые проблемы.
"У нас ведь как таковой нет футбольной экономики. И то, что делает рэпер Баста, — это, по большому счету, детский лепет на лужайке. Единственный очевидный плюс заключается в том, что в СКА взяли спортивным директором отличного менеджера Виктора Панченко. Но вторая лига, где выступает СКА, — это же совсем другая история. Там совсем другие деньги.
Но проблема действительно комплексная, и она характерна не только для «Ростова». Нельзя всех собак вешать на «Ростов», как будто в других регионах ничего подобного нет. Проблема в том, как создать такую систему, которая давала бы возможность частному капиталу проявить неподдельный интерес к футбольным клубам. Какие налоговые преференции бизнесмены могут получить, вкладываясь в футбол, — на землю, на бизнес, еще на что-то. А сейчас что получается: назначили кого-то спонсором принудительно — украли эти деньги. После этого, естественно, этот спонсор наотрез отказывается сотрудничать с клубом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Ростове-на-Дону серьезные бизнесмены ненавидят местный футбольный клуб. Потому что их заставляют отдавать свои кровные деньги непонятно за что", — цитирует Белоуса News.ru.
Бывший гендиректор "Ростова": то, что делает рэпер Баста в СКА, - детский лепет на лужайке
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