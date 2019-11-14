» » Бывший гендиректор "Ростова": то, что делает рэпер Баста в СКА, - детский лепет на лужайке

Бывший гендиректор "Ростова": то, что делает рэпер Баста в СКА, - детский лепет на лужайке

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус не считает, что действия рэпера Басты, который возрождает ростовский СКА, можно назвать примером для руководства главного клуба области, который испытывает финансовые проблемы.

"У нас ведь как таковой нет футбольной экономики. И то, что делает рэпер Баста, — это, по большому счету, детский лепет на лужайке. Единственный очевидный плюс заключается в том, что в СКА взяли спортивным директором отличного менеджера Виктора Панченко. Но вторая лига, где выступает СКА, — это же совсем другая история. Там совсем другие деньги.

Но проблема действительно комплексная, и она характерна не только для «Ростова». Нельзя всех собак вешать на «Ростов», как будто в других регионах ничего подобного нет. Проблема в том, как создать такую систему, которая давала бы возможность частному капиталу проявить неподдельный интерес к футбольным клубам. Какие налоговые преференции бизнесмены могут получить, вкладываясь в футбол, — на землю, на бизнес, еще на что-то. А сейчас что получается: назначили кого-то спонсором принудительно — украли эти деньги. После этого, естественно, этот спонсор наотрез отказывается сотрудничать с клубом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Ростове-на-Дону серьезные бизнесмены ненавидят местный футбольный клуб. Потому что их заставляют отдавать свои кровные деньги непонятно за что", — цитирует Белоуса News.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ростов СКА Ростов Вакуленко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Скалони: Икарди может вернуться в сборную Аргентины в любой момент
Каррера высказался о чемпионской гонке в Серии А
Семин: Кубок России обязательно нужен, но его необходимо правильно встраивать в календарь
Бывший гендиректор "Ростова": то, что делает рэпер Баста в СКА, - детский лепет на лужайке
Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в матче отбора Евро-2020 1
Франция обыграла Молдавию в отборе Евро-2020
Англия разгромила Черногорию со счётом 7:0 и вышла на Евро-2020
Бонуччи: игроки "Ювентуса" поговорят с Роналду о том, что происходит
Семин: в финансовые проблемы "Ростова" верится с трудом. Может, это блеф?
Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая: я не хочу красть их деньги 1
Внесены изменения при использовании VAR в АПЛ
Спортивный директор "Пюника": сотрудничество с Григоряном не входит в планы клуба
Кикнадзе: 100 миллионов евро за братьев Миранчуков? Мы их гораздо дороже ценим 3
Экс-вратарь "Луча": в перерыве Григорян разносил всех. А как в России ещё можно?
Эриксен и ещё два игрока отказываются продлевать контракты с "Тоттенхэмом"
Пике - о своих доходах: больше бюджета Испании на этот год
В минспорте Ростовской области ответили на критику со стороны Карпина 3
"Челси" предлагал за защитника "Наполи" Хюсая 50 млн евро
Сборная Турции сыграла вничью со сборной Исландии
Депутат Госдумы: форма сборной России никуда не годится 3
Кан: не вижу смысла менять Нойера на тер Штегена в сборной Германии
Роналду - журналистам: я в хорошей форме, теперь можете брать интервью у других
Репортер ESPN: 400 млн за Мбаппе не заплатит даже "Реал" 3
Главный тренер "РБ Лейпциг" готов отпустить Вернера в топ-клуб 1
Доннарумма хочет повышения зарплаты в "Милане", клуб планирует снизить оклад игрока 2
Руководство болгарского футбола запустило акцию против расизма 4
Комличенко: нравится в Европе, но по окончании карьеры хотелось бы жить в России. Я - патриот
Клуб Бекхэма заинтересован в покупке Дриусси
"Локомотив" оценивает Миранчуков в 100 млн евро 21
Манджукич принял решение перейти в "МЮ" предстоящей зимой
Все новости