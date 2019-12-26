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"Спартак" объявил о переходе Руденко в "Торпедо"

Нападающий "Спартака-2" Александр Руденко перешел в "Торпедо" на правах аренды, сообщает пресс-служба красно-белых.

20-летний футболист дебютировал за "Спартак-2" в 2016 году и провел с тех пор более ста матчей за вторую команду. За основную команду красно-белых он не сыграл ни одной встречи в карьере.

В текущем сезоне Руденко провел в ФНЛ 23 матча, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

"Торпедо" после 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего "Ротора" на одно очко.


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Теги: Спартак Руденко Торпедо
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