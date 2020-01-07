"Факел" подписал воспитанника "Спартака"

Максим Григорьев – в «Факеле»! ?— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 7, 2020
?Амплуа: Нападающий
?Дата рождения: 6 июля 1990 года
?Рост - 188 см, вес - 83 кг
?Предыдущий клуб: «Авангард» Курск
Добро пожаловать в команду! ??#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/XOkZYsODco
Григорьев является воспитанником "Спартака". Последним его клубом был курский "Авангард", в котором футболист провел весеннюю часть сезона-2018/19 и прошедший отрезок текущего сезона. На счету Григорьева в этом сезоне 21 матч в ФНЛ и 1 гол. Ранее 29-летний игрок выступал также за "Ростов", "Локомотив", "Оренбург", "Урал" и "Балтику". Провел 4 матча за сборную России.
"Факел" занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.