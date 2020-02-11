Директор "Мордовии": власти заверили, что будем играть, но спонсоров ещё нет

Директор саранской "Мордовии" Николай Левин прокомментировал причины задержки зарплат в команде.
Источник: ФК "Мордовия"
Левин заявил, что сейчас команда настроена продолжать сезон в ФНЛ. Команду в это трансферное окно покинуло уже семь игроков, а наставник клуба Мухаметшин рассказал, что зарплату в "Мордовии" не выплачивают полгода.

- Руководство настраивает на то, что будем играть. Да, подвижек со спонсорами нет. Тяжело, но мы надеемся, что все будет хорошо. В этом нас заверили региональные власти. У нас же есть какие-то гарантии, - цитирует функционера "Рейтинг Букмекеров".

Также Левин отметил, что команда настраивается играть на 44-тысячной "Мордовии Арене". Первую часть сезона стадион, в качестве домашнего поля, использовал клуб РПЛ "Тамбов", но продолжать сезон в Премьер-лиге тамбовчане будут на арене в Нижнем Новгороде.


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Теги: Мордовия Левин
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