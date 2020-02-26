"Томь" проиграла "Родине" и заняла последнее место на Кубке ФНЛ

Завершился матч за 15-е место на Кубке ФНЛ между московской "Родиной" и "Томью"

Фото: vk.com/fctomtomsk

Сибирская команда вела по ходу встречи со счётом 2:0, но москвичи сумели переломить ход игры. Отметим защитника московского клуба Владислава Волкова, который в первом тайме забил в свои ворота, а во втором дважды с пенальти поразил ворота "Томи".



Кубок ФНЛ



Плей-офф



"Родина" – "Томь" 3:2



Голы: Долгов, 18, Волков, 26 (авто.), 58 (пен.), 69 (пен.), Джамилов, 90+1



"Родина": Сальников, Головня, Шадринцев, Волков, Коротков, Ламанов, Филиппов, Лопатин, Апозян (Косырев, 54), Джамилов, Абдусаламов



"Томь": Вавилин, Синяк (Шурыгин, 43), Иванов (Запрягаев, 43), Каккоев (Эдиев, 43), Рукас (Лисинков, 36), Киреенко (Каленкович, 46), Шалаев, Буранов (Сакович, 46), Казанков (Андреев, 65), Долгов (Леонов, 46), Ахъядов (Тлупов, 46)



Предупреждения: Волков, 30, Головня, 38, Шурыгин, 58, Эдиев, 69, Каленкович, 83.