"Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро. Это стадион, куда болельщики должны ходить, где им должно быть комфортно. Теперь осталось взмахнуть волшебной палочкой и это все построить.
Будет ли перенесено имя Стрельцова на новый стадион или продадим название спонсору? Не вижу противоречий, имя Стрельцова будет по-любому. Если будет разговор с какой-то организацией, имя Стрельцова должно остаться", — сказал Авдеев в эфире телеканала "Россия 24".
Новым стадионом клуба будет заниматься французская компания Michel Remon & Associes. Работа начнется во втором квартале 2020-го года. Сроки строительства составят примерно два с половиной годы. Затраты на новую арену "Торпедо" составят от 6 до 8 миллиардов рублей.
Торпедо идёт на третьем месте в ФНЛ после 26-го тура, набрав 52 очка. От первого места подопечных Сергея Игнашевича отделяет всего одного очка.
Новый стадион "Торпедо" сохранит в названии имя Эдуарда Стрельцова
Владелец "Торпедо" Роман Авдеев рассказал, что новый стадион "автозаводцев" сохранит в названии имя Эдуарда Стрельцова.
Фото: ФК "Торпедо"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!