40-летний специалист решил подойти к приготовлению шашлыка нестандартно, поэтому стал расставлять мясо по футбольным схемам.
Так Игнашевич попробовал пожарить мясо в формате 4-3-3, 4-2-3-1 и 4-4-2.
Напомним, Игнашевич возглавляет "Торпедо" с лета 2019 года, но из-за отсутствия лицензии PRO не может тренировать команду.
Игнашевич жарит мясо по схеме 4-3-3 (Фото)
Старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич показал, по какой схеме жарит шашлык.
Фото: ФК "Торпедо"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!