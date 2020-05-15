Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Итоги подведены по состоянию на 17 марта после 27 сыгранных туров.
В РПЛ выйдут "Ротор" и "Химки", которые заняли первое и второе места в турнирной таблице.
Отмечается, что место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е получившие лицензию. Право сыграть в ФНЛ получат победители групп ПФЛ.
Напомним, в зоне вылета из ФНЛ находятся "Спартак-2", "Текстильщик", "Факел" и "Мордовия".
"Спартак-2" и другие клубы из зоны вылета ФНЛ не опустятся в ПФЛ
Сезон первенства ФНЛ завершен досрочно.
Фото: ФНЛ
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