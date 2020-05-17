"Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях. С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском "Авангарде", у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны.
Переход в ПФЛ — это возможность не только сохранить за "Авангардом" профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю (в отличие от всех соседей по Черноземью), но и продолжить развитие клуба. ФК "Авангард" будет финансироваться региональным бюджетом в объёмах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ. Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб", - говорится на официальном сайте клуба.
Напомним, игроки "Авангарда" ранее пошли на сокращение зарплаты на 20%. 15 мая исполком РФС утвердил досрочное завершение сезона в ФНЛ. Команда из Курска заняла в турнирной таблице 13-е место.
Ранее от участия в ФНЛ в следующем сезоне отказались "Луч" и "Армавир".
"Этот шаг позволит сохранить клуб". "Авангард" официально сообщил о переходе в ПФЛ
"Авангард" официально сообщил о том, что в следующем сезоне команда будет выступать в ПФЛ.
Фото: © ФК "Авангард"
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