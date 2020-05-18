"Чертаново" выложило ролик, в котором подшутило над РФС, РПЛ и ФНЛ

? Рекомендуем к просмотру: короткая видеоверсия сезона-2019/20 глазами ФК «Чертаново»— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) May 18, 2020
В главных ролях:
? #Чертаново
? @FNLeague
? @premierliga
? @rfsruofficial
? #COVID19
?? Будьте осторожны со своими желаниями! pic.twitter.com/IIOQmZXr25
Напомним, два первых клуба ФНЛ поднимутся в РПЛ. Переходные матчи между командами Премьер-лиги и ФНЛ не состоятся. Таким образом, "Чертаново" и "Торпедо", занявшие 3-ю и 4-ю позиции в ФНЛ, не получат шанса побороться за повышение в классе.