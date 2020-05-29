Свернуть все/Развернуть все

Губернатор Курской области перечислит "Авангарду" свою зарплату за июнь

Курский губернатор Роман Старовойт планирует отправить местному клубу свою июньскую зарплату, чтобы помочь "Авангарду" пройти лицензирование.
Фото: Football24
Как сообщает сайт радио "Курск", о своих намерениях Старовойт сообщил на общем собрании представителей "Авангарда".

"Этот шаг позволит сохранить клуб". "Авангард" официально сообщил о переходе в ПФЛ

Клуб будет получать средства из регионального бюджета, однако вместо 150 млн рублей, "Авангард" получит лишь 90. Также сообщается, что все меры коснутся лишь основную команду, академия и структура будут сохранены. Известно, что клуб активно ищет инвесторов.

15 мая исполком РФС утвердил досрочное завершение сезона в ФНЛ. Команда из Курска заняла в турнирной таблице 13-е место.

Ранее от участия в ФНЛ в следующем сезоне отказались "Луч" и "Армавир".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Авангард ФНЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы
Вратарь Михаил Филиппов перейдет в "Чайку"
"Ротор" может сняться с РПЛ из-за недостатка финансирования 1
Аршавин: я оставил зарубку в истории "Арсенала"
"Ювентус" предлагает за Кайо Жорже 15 млн евро. "Сантос" требует 30 млн
Агент Хакими рассказал, что игрок вернется в "Реал" 1
Фотография Черчесова будет размещена на стадионе "Уфы" на матче с "Тамбовом" 1
"Зенит" опубликовал подборку лучших голов Аршавина (видео)
Уткин: не понимаю, зачем нужно сравнивать зарплаты футболистов с зарплатами врачей 2
Стало известно, когда планируется провести оставшиеся матчи Кубка Англии
Юран: Титов был очень умным игроком 2
Чемпионат Испании возобновится 11 июня, новый сезон начнется 12 сентября
"На Западе не всегда отзываются о России хорошо, я был напуган". Вернблум - о переходе в ЦСКА 5
Сезон-2020 в чемпионате Швеции стартует 14 июня
Ляказетт не заинтересован в переходе в миланский "Интер"
Заразившийся коронавирусом Баринов рассказал о своем самочувствии
Губернатор Курской области перечислит "Авангарду" свою зарплату за июнь 5
Егор Титов сегодня отмечает 44-летие 5
Газизов: билеты? В первую очередь это сектора активной поддержки и владельцы абонементов
Андрею Аршавину исполнилось 39 лет 9
Игбун: как хорошо снова быть на поле
"Милан" контактировал с агентом Азмуна 1
Шесть клубов АПЛ в десятке самых дорогих команд. "Ювентус" вылетел из топ-10 1
Ламборгини вратаря "ПСЖ" сильно пострадала после ДТП
Экс-полузащитник "Уфы" Фримпонг будет присутствовать на домашнем матче бывшего клуба
Ефремов: по-садистски было перечеркнуто все то, что Глушаков сделал для победы "Спартака" 13
Вальдес стал главным тренером команды 4-го дивизиона Испании
Бывший вице-президент "Локомотива" заявил, что сезон РПЛ стоит доиграть без зрителей
Хиддинк: когда Анюков был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи
"Я поражаюсь, как он с таким отношением руководства вообще добивался результатов". Экс-тренер "Казанки" - о Семине
Все новости