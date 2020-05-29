Как сообщает сайт радио "Курск", о своих намерениях Старовойт сообщил на общем собрании представителей "Авангарда".
"Этот шаг позволит сохранить клуб". "Авангард" официально сообщил о переходе в ПФЛ
Клуб будет получать средства из регионального бюджета, однако вместо 150 млн рублей, "Авангард" получит лишь 90. Также сообщается, что все меры коснутся лишь основную команду, академия и структура будут сохранены. Известно, что клуб активно ищет инвесторов.
15 мая исполком РФС утвердил досрочное завершение сезона в ФНЛ. Команда из Курска заняла в турнирной таблице 13-е место.
Ранее от участия в ФНЛ в следующем сезоне отказались "Луч" и "Армавир".
Губернатор Курской области перечислит "Авангарду" свою зарплату за июнь
Курский губернатор Роман Старовойт планирует отправить местному клубу свою июньскую зарплату, чтобы помочь "Авангарду" пройти лицензирование.
Фото: Football24
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