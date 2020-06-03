По данным Матч ТВ, клуб из Петербурга подал заявку на случай, если в ФНЛ окажется нечетное количество команд.
Ранее сообщалось, что по итогам сезона ни одна из команд не покинет ФНЛ. Лига будет расширена победителями пяти зон ПФЛ. Максимальное количество участников первенства - 22.
В завершенном досрочно первенстве ПФЛ "Зенит-2" занял третье место.
"Зенит-2" может вернуться в ФНЛ
"Зенит" подал соответствующие документы на лицензирование второй команды для выступления в ФНЛ.
Фото: ФК "Зенит-2"
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