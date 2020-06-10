Как сообщает СЭ, Ломакин озвучил условия, которые практически нереально выполнить. Бизнесмен требует, чтобы из клуба ушло 20 человек - 15 игроков команды и 5 тренеров. Однако чтобы провести такую процедуру нужно заплатить огромные неустойки.
Ранее мы сообщали, что содержание "Химок" будет обеспечивать владелец Fix Price Сергей Ломакин, но инфраструктура и стадион - на счету бюджета Московской области.
"Химки" заняли второе место по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ.
Процедура перехода "Химок" в частные руки осложнилась
Министерство спорта Московской области пока не может договориться с бизнесменом Сергеем Ломакиным о передаче ему "Химок".
Фото: ФК "Химки"
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