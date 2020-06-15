Экс-наставник "Енисея" Юрий Газзаев опроверг слухи о том, что он вновь может возглавить владикавказский клуб.
В досрочно завершённом сезоне ПФЛ "Алания" заняла второе место в зоне Юг.
- [Слухи о моём возвращении в "Аланию"] не имеют под собой никаких оснований! Когда "новость" вылезла в интернете, сразу позвонил Спартаку Гогниеву, главному тренеру "Алании". Сказал, что все это полный бред, ни с кем из руководителей клуба я не общался, - приводит "СЭ" слова специалиста.
Также Газзаев отметил, что "Алания" готова будет занять место одного из клубов ФНЛ прошедшего сезона или лидеров групп ПФЛ, которые не смогут пройти лицензирование, чтобы выступал в ФНЛ.
Газзаев прокомментировал информацию о возвращении в "Аланию"
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