Об этом сообщает СЭ. Отмечается, что соглашение хавбека с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. Соответственно, оно истекает через 4 дня.
В завершенном досрочно сезоне ФНЛ Александр Харитонов провел 25 матчей, 3 раза отметился голом и оформил 1 ассист. "Енисей" занял 14-е место в первенстве.
"СЭ": футболист "Енисея" Харитонов зарабатывает 1,4 млн рублей в месяц
Полузащитник "Енисея" Александр Харитонов получает 1,4 млн рублей в месяц по своему контракту.
Фото: ФК "Енисей"
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